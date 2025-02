VPN per Internet sicuro e senza censure: bastano meno di 2 euro al mese

Per accedere a Internet in sicurezza, anche quando si utilizza una rete non sicura (come un Wi-Fi pubblico), e per evitare blocchi geografici online è necessario ricorrere a una VPN illimitata.

Un servizio di questo tipo, infatti, è in grado di garantire la crittografia del traffico dati oltre che la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese, grazie alla possibilità di scegliere il server VPN di connessione.

La VPN giusta su cui puntare oggi è disponibile a meno di 2 euro al mese: puntando su Private Internet Access, servizio VPN noto anche come PIA, è ora possibile ridurre il costo fino a 1,85 euro al mese.

L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo a prezzo bloccato. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access.

VPN illimitata: perché scegliere Private Internet Access a meno di 2 euro al mese

La VPN giusta da utilizzare oggi è Private Internet Access. Il servizio in questione mette a disposizione degli utenti:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log

un network di server diffuso in 91 Paesi

diffuso in il blocco integrato degli annunci

la possibilità di utilizzo della VPN su più dispositivi

Sfruttando la promozione in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,85 euro al mese, scegliendo l’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta dell’offerta giusta per poter contare su di una VPN davvero completa e vantaggiosa, sia in termini di costo che per quanto riguarda i servizi inclusi e la possibilità di utilizzo senza alcun limite. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

A disposizione degli utenti ci sono anche un piano mensile e uno semestrale ma l’opzione più vantaggiosa, in termini di costi, è rappresentata dal piano biennale con 4 mesi aggiuntivi.