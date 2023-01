VPN per PC: 3 elementi da valutare per scegliere la migliore

Scegliere una nuova VPN per PC non è semplice: le opzioni a disposizione degli utenti sono molteplici e orientarsi in un mercato ricco di alternative rischia di creare problemi, soprattutto a chi non ha mai utilizzato una VPN. Oggi diventa sempre più importante affidarsi ad una rete privata virtuale per accedere ad Internet in sicurezza, senza rischi per la privacy e senza dover sottostare ai limiti fissati dai provider di servizi web (che ad esempio possono bloccare il traffico su base regionale, in base al Paese dove viene effettuata la connessione).

Per scegliere una buona VPN per PC bisogna, quindi, considerare 3 elementi:

una VPN deve garantire l’accesso ad Internet senza limiti , sia di velocità che di tempo e traffico dati

, sia di velocità che di tempo e traffico dati una VPN deve proteggere i dati dell’utente con la crittografia del traffico dati e una politica no log

con la crittografia del traffico dati e una politica no log una VPN non deve costare troppo; scegliere una VPN gratuita espone a tante limitazioni ma non per questo gli utenti devono pagare cifre significative per l’accesso

Un esempio di VPN che rispecchia questi tre elementi è AtlasVPN, attualmente in offerta a 1,81 euro al mese scegliendo il piano biennale (per una spesa complessiva di circa 43 euro). L’offerta proposta dalla VPN è accessibile direttamente dal link qui di sotto:

Nuova VPN per PC: scegliere AtlasVPN offre tanti vantaggi

AtlasVPN, come sottolineato in precedenza, soddisfa i 3 requisiti di una buona VPN per PC. Il servizio, infatti, propone un accesso ad Internet illimitato, eliminando qualsiasi vincolo sulla velocità, sul traffico dati e sul numero di dispositivi utilizzabili. Chi sceglie AtlasVPN potrà accedere liberamente alla rete, senza alcuna limitazione. Da notare, inoltre, che AtlasVPN propone una sicurezza molto elevata, grazie alla crittografia AES a 256 bit del traffico dati e ad una politica no log che elimina il tracciamento dell’uso della VPN da parte dell’utente.

C’è poi la questione del costo. Con la nuova offerta, infatti, AtlasVPN presenta un costo di appena 1,81 euro al mese optando per il piano biennale (con fatturazione anticipata e spesa complessiva di 43 euro). L’offerta garantisce un risparmio dell’81% rispetto al costo mensile del servizio e consente di accedere ad un’ottima VPN ad un prezzo particolarmente conveniente. Per tutti i dettagli sul servizio e sull’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.