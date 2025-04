VPN per viaggiare sicuri: ora bastano 1,59 euro al mese (con antivirus e adblock)

Per viaggiare restando connessi in sicurezza serve una VPN che consente di proteggere il traffico dati con la crittografia andando, nello stesso tempo, a garantire la possibilità di ottenere un IP di un altro Paese per evitare blocchi geografici e censure durante la navigazione online.

La soluzione giusta su cui puntare oggi per una VPN illimitata e sicura è rappresentata da Total VPN, sempre più servizio di riferimento del settore. Con a promozione in corso, infatti, è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese e uno sconto dell’80% per chi sceglie il piano annuale.

Da segnalare anche che nel prezzo sono inclusi anche Total Adblock e TotalAV, i servizi che aggiungono il blocco per le pubblicità e la protezione contro virus e altre minacce online. L’offerta in questione, che include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, è attivabile in pochi secondi tramite il sito ufficiale di Total VPN, premendo sul box qui di sotto.

TotalVPN: la VPN giusta per chi viaggia

Costa poco ma è in grado di offrire un servizio completo e sicuro, permettendo a chi si trova all’estero la possibilità di navigare in sicurezza. Il servizio può contare su crittografia del traffico dati e su di una politica no log oltre a un network di server sparsi in tutto il mondo per evitare censure online. Si tratta di un servizio completo che garantisce una connessione sicura sotto tutti i punti di vista, anche considerando la presenza di servizi aggiuntivi come il sistema ad-block e il sistma antivirus., inclusi senza costi aggiuntivi.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Grazi allo sconto in corso, il servizio costa 1,59 euro al mese con l’80% di sconto, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso.