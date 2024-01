La VPN più affidabile in Italia? ExpressVPN ovviamente

Navigare online in totale sicurezza non basta, occorre anche integrare un sistema che sia in grado di assicurare il massimo della privacy. Questo perché il web così come la rete in generale, tipo WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti, sono molto pericolosi. Infatti, nascondo occhi indiscreti in grado di carpire le tue informazioni personali per profilarti commercialmente o truffarti. Ma qual è la VPN migliore in Italia, in grado di darti tutto questo e insieme una migliore navigazione se ti trovi in questo Paese?

Ovviamente ExpressVPN. Questo servizio è tra i preferiti dagli italiani perché non solo protegge la tua attività online, ma ti permette di navigare in modo privato con un Indirizzo IP italiano. La sua app, multidispositivo, è compatibile con tutti i sistemi operativi. Quindi la installi ovunque senza problemi e ne trai beneficio sempre e comunque. Il prezzo è decisamente contenuto per quello che offre e ti permette di beneficiare del rimborso garantito entro 30 giorno in caso non fossi soddisfatto.

ExpressVPN è la miglior VPN per l’Italia. Cosa stai aspettando? Affidati subito alle sue tecnologie avanzate in cybersecurity. Se hai bisogno di un Indirizzo IP italiano questo è il servizio che fa per te. Seleziona Milano, Napoli o Cosenza dal menù a tendina che ti permette di cambiare la tua Posizione Virtuale. E se vuoi ottenere migliori risultati puoi sempre lasciare che sia l’app a scegliere la posizione del server più vicina alla tua posizione geografica reale. Niente male vero? Ma non è tutto.

VPN in Italia con ExpressVPN

Perché scegliere un server VPN italiano con ExpressVPN? Prima di tutto perché proteggi la tua privacy. ExpressVPN ha un’informativa sulla privacy verificata in modo indipendente. L’azienda non conserva i registri delle attività né quelli delle connessioni dei suoi clienti. Quindi puoi dormire sonni tranquilli.

Secondo, perché ExpressVPN maschera il tuo Indirizzo IP e protegge il tuo traffico con la crittografia standard di settore. In questo modo mantieni i tuoi dati privati e al sicuro, anche quando sei connesso a reti WiFi pubbliche non affidabili o a HotSpot sconosciuti che potrebbero essere un covo prediletto dei cybercriminali esperti.

Terzo, perché questa VPN ha soluzioni software per ogni dispositivo di casa tua. Proteggi telefoni, tablet, computer, router e molto altro ancora. C’è un’applicazione per ogni sistema operativo come Windows, Linux, macOS, Android, iOS e anche router. Inoltre, ci sono estensioni ExpressVPN per i tuoi browser preferiti tra cui Chrome, FireFox ed Edge.

