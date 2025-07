VPN senza limiti da attivare con 2 €/mese: questa è l'offerta migliore oggi

Surfshark è la VPN da attivare oggi con una spesa di circa 2 euro al mese: scegliendo il piano biennale, che include anche 3 mesi extra oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso, il servizio è disponibile con un prezzo scontato fino a 1,99 euro al mese, garantendo l’uso senza limiti della VPN. Per accedere subito al servizio basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato ed è attivabile da tutti i nuovi utenti.

Perché scegliere Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata, con protezione della crittografia del traffico dati per rendere sicuro l’accesso a Internet anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica e, quindi, di cui non si può avere la garanzia di sicurezza e privacy.

In aggiunta, la VPN permette l’utilizzo da un numero illimitato di dispositivi, sfruttando una politica “zero log” che elimina qualsiasi forma di tracciamento e raccolta dei dati di utilizzo.

Da segnalare anche la possibilità di accedere a un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo, tramite l’app di Surfshark, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online e censure.

Il punto di forza di Surfshark è il rapporto qualità/prezzo. La VPN, sfruttando la promozione in corso oggi, ha un costo di 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi. Di conseguenza, il servizio è utilizzabile per 27 mesi, senza interruzioni.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, basta premere sul box qui di sotto. Da segnalare che con 50 centesimi in più al mese è possibile accedere al piano One che include anche l’antivirus e altri servizi di sicurezza.