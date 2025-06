VPN senza limiti ora a meno di 2 euro al mese: è la scelta più conveniente

Con Private Internet Access è ora possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi che permette di sfruttare una connessione sicura, grazie alla crittografia, e senza blocchi su base geografica, grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

Uno dei principali punti di forza di Private Internet Access, in rapporto alle altre VPN sul mercato, è il prezzo. Scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi (per un totale di 26 mesi di utilizzo senza limiti) è possibile ridurre il costo della VPN fino a un minimo di 1,99 euro al mese.

Si tratta di un’occasione ottima per poter accedere a una VPN illimitata e sicura. Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, qui di sotto.

Perché scegliere Private Internet Access

Grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo e a un servizio completo e ricco di vantaggi, Private Internet Access è oggi la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN illimitata, con la protezione della crittografia e la possibilità di sfruttare i vantaggi di una politica zero log, per navigare sotto rete VPN senza tracciamento.

Ad arricchire le potenzialità del servizio è il network di server che copre 91 Paesi. In questo modo, direttamente dall’app di Private Internet Access, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e, quindi, aggirare blocchi geografici online. L’uso della VPN, inoltre, avviene da più dispositivi in contemporanea, garantendo la possibilità di utilizzo “multi-dispositivo”.

Con la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a selezionare il piano biennale con 2 mesi extra. Il servizio ha anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.