VPN senza rivali da 10 Gbps: solo 2,19 €/mese per CyberGhost

È in corso un’offerta che propone la VPN di CyberGhost a un prezzo stracciato e con 2 mesi di servizio gratis, attivando l’abbonamento biennale. Approfittane subito, per ottenere lo sconto dell’82% che la porta a soli 2,19 euro al mese. Tra i punti di forza ci sono la possibilità di connettersi a server di oltre 100 paesi in tutto il mondo e la velocità di 10 Gbps che la rende perfetta per ogni necessità: dalla navigazione allo streaming, dalla produttività al gaming.

L’offerta di CyberGhost: 2 anni (+2 mesi gratis) di VPN

Consente di proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea con accesso completo a tutte le funzionalità, attraverso applicazioni ed estensioni che la rendono compatibile con ogni piattaforma: Windows, macOS, Android e iOS, ma non solo, anche con i browser e con le Fire TV. Il rispetto della privacy è una priorità assoluta, come testimonia la politica no-log che non salva alcuna informazione. Ancora, in caso di dubbi o domande, è possibile rivolgersi a un’assistenza clienti raggiungibile 24/7. Tra le tecnologie impiegate ci sono una crittografia avanzata, lo Split Tunneling e il Kill Switch automatico. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Un altro indubbio vantaggio è quello costituito dalla garanzia di rimborso da 45 giorni che permette di riottenere per intero la cifra spesa entro un mese e mezzo (45 giorni), nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le aspettative. Di fatto, questo consente di provarla senza rischi.

Sono già milioni i clienti che hanno scelto di affidarsi alla VPN di CyberGhost per navigare in modo anonimo e per proteggere la privacy da ogni forma di tracciamento e da tutte le minacce del mondo online. Fai lo stesso anche tu, approfittando della promozione in corso