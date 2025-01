VPN sicura e illimitata: è il momento di scegliere Surfshark (-86%)

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata in grado di garantire una connessione sicura. Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter accedere a Internet evitando blocchi geografici e censure.

Un altro punto di forza di Surfshark è, senza dubbio, il prezzo. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile accedere al piano biennale con 3 mesi extra sfruttando uno sconto netto che riduce la spesa fino a 2,19 euro al mese. L’offerta garantisce un risparmio dell’86%.

La promo include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN

Con Surfshark è possibile accedere a uno dei servizi VPN più completi sul mercato. Tra le caratteristiche troviamo la crittografia del traffico dati e una politica “zero log” che assicura la possibilità di accesso a Internet senza tracciamento quando si utilizza la rete VPN. .

Il servizio, inoltre, è senza limiti di banda e di traffico dati e può essere utilizzato da tutti i propri dispositivi, grazie alle app di Surfshark. Si tratta, quindi, della scelta giusta per poter accedere a una VPN completa, sicura e senza limitazioni.

Grazie alla promo in corso, Surfshark ora costa 2,19 euro al mese, con un piano biennale che include anche 3 mesi aggiuntivi e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in questione prevede la fatturazione anticipata, con possibilità anche di pagare in 3 rate.

Con 50 centesimi in più al mese c’è il piano Surfshark One che aggiunge alla VPN anche una serie di servizi di sicurezza, con il sistema antivirus e antimalware che va a rendere la connessione ancora più sicura per gli utenti Surfshark. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.