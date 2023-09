VPN sotto i 2 euro? Il miglior affare lo regala PIA VPN

PIA (Private Internet Access) VPN è tra i migliori servizi disponibili in questo momento in termini di rapporto qualità-prezzo. Garantisce infatti un accesso istantaneo ai server dislocati in tutto il mondo, offre un software 100% open source (dunque più sicuro) e un’assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Grazie all’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale, oggi puoi attivare Private Internet Access a soli 1,99 euro al mese per 2 anni, ricevendo in regalo due mesi extra di abbonamento. E se il servizio non dovesse soddisfarti, hai 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per richiedere il rimborso completo.

PIA VPN in super sconto (-81%)

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore VPN e più di 15 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo, PIA VPN si presenta con il miglior biglietto da visita possibile. Funzioni avanzate, sicurezza e trasparenza sono i 3 principali punti di forza di un servizio VPN dall’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Alcune delle sue caratteristiche principali sono l’integrazione del protocollo WireGuard, l’IP dedicato, le impostazioni di crittografia avanzate e lo strumento di blocco degli annunci pubblicitari e dei malware. Tutto questo a un prezzo ultra-concorrenziale, mantenuto sotto i 2 euro con l’ultima offerta di queste ore.

Uno dei tratti maggiormente distintivi di Private Internet Access è proprio la natura 100% open-source, con il codice sorgente disponibile al pubblico. Questo comporta un duplice vantaggio: da una parte una VPN con meno vulnerabilità, dall’altra un minor rischio di violazione dei dati.

Approfitta ora dell’offerta di Private Internet Access, in modo da garantirti una VPN estremamente affidabile e sicura a meno di 2 euro al mese per 2 anni.

