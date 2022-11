VPN: Surfshark premiata da CyberSecurity Breakthrough

La sesta edizione del programma annuale organizzato da CyberSecurity Breakthrough si è conclusa con l’assegnazione del premio VPN Solution of the Year a Surfshark Nexus. È questo l’esito di un’analisi condotta prendendo in considerazione le realtà impegnate sul fronte della sicurezza informatica e le tecnologie da loro proposte agli utenti.

VPN Solution of the Year: Surfshark Nexus

Il riconoscimento è stato attribuito al team impegnato su Surfshark grazie all’innovazione introdotta di recente con il debutto del sistema battezzato Nexus. Si tratta, lo ricordiamo, di ciò che connette tutti i server della Virtual Private Network distribuiti nel mondo, inglobandoli in quella che di fatto è una rete unica. Il suo lancio è stato ritenuto uno step importante nel percorso che porterà, più avanti, a un’evoluzione dell’intero settore.

Più nel dettaglio, la tecnologia si basa su Software-Defined Network. In termini concreti, per gli utenti finali si traduce in un beneficio non trascurabile: hanno la possibilità di cambiare la location dell’IP a loro assegnato senza interrompere la connessione e, di conseguenza, lo scambio di dati. Questo ha permesso di introdurre due funzionalità inedite ovvero IP Rotator (l’indirizzo cambia automaticamente ogni cinque o dieci minuti) e Dynamic MultiHop (è possibile scegliere il paese di inizio e fine sessione).

Chiudiamo riportando in forma tradotta un estratto dal post sul blog ufficiale di Surfshark, pubblicato per celebrare il premio ottenuto.

Aggiungendo la nuova tecnologia Nexus, Surfshark ha ribadito il proprio impegno per una crescita costante. Al momento, apprezziamo il fatto che l’organizzazione CyberSecurity Breakthrough ci abbia dato fiducia con il riconoscimento VPN Solution of the Year. Continueremo a implementare nuovi sistemi per umanizzare la sicurezza digitale e renderla accessibile a tutti. Chi può immaginare cosa riserverà il futuro?

