La VPN di Surfshark ha server in 100 paesi

La VPN di Surfshark offre ora la possibilità di connettersi a server localizzati in 100 paesi distribuiti in tutto il mondo. Il traguardo è stato raggiunto grazie all’introduzione nell’elenco già piuttosto lungo di Ghana, Arabia Saudita e Porto Rico. Sulle pagine del blog ufficiale, la società celebra l’evento con un post dedicato, affermando di essere la prima Virtual Private Network di tipo commerciale a offrire una tale libertà di scelta.

Server in 100 paesi per la VPN di Surfshark

Per l’utente finale, questo si traduce nell’opportunità di ottenere indirizzi IP associati ad altrettanti territori sparti sul pianeta, aggirando così eventuali blocchi di natura geografica e le censure che talvolta impediscono l’accesso ai contenuti o la fruizione dei servizi.

In totale, sono oltre 3.200 i server che compongono la Virtual Private Network in questione. Riportiamo di seguito in forma tradotta il consiglio fornito a chi si appresta a sceglierne uno da impiegare durante le sessioni di navigazione o per qualsiasi altra attività online.

Il migliore server per te dipende da ciò che stai cercando. Sul fronte della sicurezza, tutti i nostri server sono protetti allo stesso modo. Se desideri velocità molto elevate, scegli quello più vicino a te. allo stesso modo, se vuoi un indirizzo IP specifico, qualsiasi server dal paese in questione funzionerà a dovere. Ora, avendo toccato quota 100 territori, ne hai molti tra cui scegliere!

Effettuando oggi l’ abbonamento a Surfshark è possibile approfittare di uno sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino ottenendo inoltre due mesi gratis per l’accesso al servizio. La sottoscrizione include, tra le altre cose, anche il blocco automatico dei tracker, delle inserzioni pubblicitarie invasive e la protezione dal codice maligno dei malware.

