VPN: Surfshark ripropone la migliore offerta (-82% e 2 mesi gratis)

Neanche il tempo di applaudire Surfshark per l’offerta della scorsa settimana che la ritroviamo protagonista con la sua migliore offerta: 82% di sconto sul piano di due anni, a cui si sommano 2 mesi gratis. Per farla breve, paghi 2,30 euro al mese per 24 mesi e gli altri due sono gratis, quindi il rinnovo a 55,99 euro ogni 12 mesi (più tasse). In più Surfashark offre la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Torna disponibile la migliore offerta di Surfshark

Con il servizio VPN di Surfshark proteggi la tua privacy, impedendo alle aziende e agli ISP di monitorare le attività che compi con i tuoi dispositivi. Inoltre salvaguardi anche la tua identità, nascondendo i dati sensibili e l’indirizzo IP. E se non bastasse, impedisci che aziende, bot o hacker ti monitorino online.

La maggior parte degli addetti ai lavori considera Surfshark la migliore VPN oggi in circolazione. Non solo offre una serie completa di funzionalità che gli altri non hanno (dispositivi illimitati, assistenza 24 ore su 24, controllo indipendente, ad-blocker e autenticazione a due fattori), ma lo fa anche mantenendo il prezzo più basso.

Per usufruire della migliore offerta di Surfshark collegati alla pagina dedicata e premi sul pulsante rosso “Fai tua l’offerta VPN”, per poi completare i dati richiesti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.