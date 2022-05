VR46 Metaverse: Valentino Rossi nel metaverso

Dalla collaborazione tra Valentino Rossi e la media holding italiana The Hundred nasce la newco VR46 Metaverse. Grazie alla nuova società, il pilota e il suo brand entrano così nel mondo virtuale con un’iniziativa legata al metaverso. L’obiettivo è quello di offrire ai fan, agli appassionati di sport motoristici e ai videogiocatori una serie di contenuti innovativi ed esperienze coinvolgenti.

Valentino Rossi nel metaverso con VR46 Metaverse

Il progetto si svilupperà lungo una roadmap pluriennale, ricreando all’interno degli universi virtuali persistenti una piattaforma globale dedicata al Dottore, al VR46 Racing Team e all’Academy. Il cosiddetto Popolo Giallo potrà così vivere esperienze di intrattenimento incontrando gli atleti, interagendo con gli altri utenti e perfino gareggiando. Maggiori informazioni sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale. Queste le parole del pilota.

Entrare in questo settore è un’avventura davvero stimolante che ho deciso di affrontare in modo strutturato insieme a dei partner di livello. Mi entusiasma poter raggiungere i fan di tutto il mondo, portando loro l’atmosfera e l’entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie e penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand.

I primi contenuti di VR46 Metaverse arriveranno già nel corso del 2022, puntando a coinvolgere sia la fan base storica di Valentino Rossi sia il nuovo pubblico. Alcuni saranno dedicati anche al gaming e agli NFT, tipologia di asset digitali sempre più diffusa in seguito all’esplosione del mercato registrata lo scorso anno.

