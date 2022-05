Facebook Pay diventa Meta Pay, per il metaverso

Il metaverso è al centro della strategia imposta da Mark Zuckerberg al proprio gruppo. Un’ennesima testimonianza arriva dalla decisione di ribattezzare Facebook Pay in Meta Pay, con la volontà di renderlo il sistema di pagamento predefinito all’interno delle applicazioni e delle piattaforme di questo nuovo ecosistema nascente.

Per investire sulle opportunità legate al promettente ambito del metaverso puoi affidarti agli strumenti messi a disposizione da eToro MetaverseLife.

Nel metaverso di Zuck pagheremo con Meta Pay

Stando a quanto svelato in un lungo post su Medium (intitolato “Dove il metaverso può portare il Fintech”), il cambio di nome avverrà presto. Non è stata fornita una tempistica più precisa. Per chi non ne fosse a conoscenza, la tecnologia è già integrata in contesti come il social network FB oltre che nelle applicazioni Messenger, Instagram e WhatsApp.

Siamo attivi sul fronte dei pagamenti fin dal 2009. Oggi, le persone e i business utilizzano le nostre piattaforme per effettuarli in 160 paesi e 55 valute. Sono incluse le transazioni da persona a persona, da business a business e tra clienti e aziende. L’esperienza offerta con Facebook Pay si avvicinerà presto al brand Meta, assumendo il nome Meta Pay.

Nell’intervento si citano direttamente anche i progetti legati a blockchain e NFT. A tal proposito ricordiamo che, proprio questa settimana, Mark Zuckerberg ha confermato l’arrivo di questi asset su Instagram.

Immaginate un mondo in cui intrattenitori e atleti possano vendere NFT ai fan, da mostrare nelle loro case virtuali su Horizon. Oppure, immaginate che i vostri artisti preferiti possano esibirsi in un concerto nel metaverso e condividere NFT da acquistare, con tanto di pass per il backstage.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.