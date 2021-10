Vuoi gestire al meglio il tuo iPhone? DearMob iPhone Manager è in offerta al 50%

Cerchi un programma semplice ed intuitivo che ti aiuti a gestire al meglio il tuo iPhone? DearMob iPhone Manager è quello che fa al caso tuo. Con la promozione al momento attiva potrai acquistarlo in super sconto al 50%: soltanto 42,64 euro invece di 72,95 per il piano Lifetime da due PC (con sistema operativo Windows). Un'offerta a tempo limitato da cogliere al volo per ottenere il massimo dal proprio dispositivo di casa Apple.

DearMob iPhone Manager è un programma ricchissimo di utili funzionalità: vediamole insieme. Trasferisci e gestisci oltre quindici formati di file (video, immagini, documenti e tanto altro) via Wi-Fi o attraverso connessione USB dal tuo dispositivo al Computer con pochi click, oppure effettua un backup in tutta sicurezza. Non si sa mai quando potrebbe servire, in caso di smarrimento oppure se hai intenzione di acquistare un nuovo telefono. Anche in quest'ultimo caso, iPhone Manager ti aiuterà nella migrazione dei tuoi dati, con la certezza di non perdere nemmeno un byte.

Con questo utilissimo software potrai gestire direttamente dallo schermo del PC tutto quello che è contenuto all'interno del telefono e anche proteggerlo da occhi indiscreti con password criptate da algoritmi di ultima generazione. DearMob iPhone Manager potrà aiutarti anche a preservare i dati delle tue applicazioni: non perderai più una sola chat di WhatsApp e il tuo record in quel gioco che tanto hai faticato a ottenere resterà intatto, anche se elimini l'app.

Insomma: con DearMob iPhone Manager, è tutto sotto controllo. Ottieni questo praticissimo software tutto-in-uno in super offerta al 50%: la licenza Lifetime (che supporta fino a due PC con sistema operativo Windows) è in sconto a soli 42,64 euro invece di 72,95. Ma affrettati, la promozione terminerà fra pochissimo.