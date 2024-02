Vuoi guardare il Super Bowl 2024 dall'estero? Ecco come fare

Quest’oggi a Las Vegas andrà in scena il Super Bowl 2024, con la sfida tra i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Se ti trovi all’estero, puoi guardarlo in streaming tramite l’app Mediaset Infinity e una VPN.

Mediaset Infinity è il servizio di streaming video dell’azienda Mediaset, che propone la diretta live dei canali appartenenti al Biscione e un’ampia sezione on-demand con repliche, clip e contenuti esclusivi. Ricordiamo che qui in Italia la finale del campionato di NFL sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00:15 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio.

Fuori dall’Italia, per evitare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali ai contenuti delle piattaforme streaming, è necessario dotarsi di una VPN. La migliore è NordVPN, che fornisce un IP italiano affidabile e una connessione Internet molto più veloce rispetto alla concorrenza, per un’esperienza streaming godibilissima: oggi è in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

Come vedere il Super Bowl 2024 in streaming dall’estero

Per vedere dall’estero il Super Bowl 2024 in streaming occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN.

L’applicazione Mediaset Infinity è disponibile al download gratuito su Google Play Store e App Store. Per quanto riguarda invece la VPN, ti suggeriamo di affidarti a NordVPN, al momento il miglior servizio sul mercato. Tra le altre cose, proprio in queste ore è in promo a 3,99 euro anziché 8,29 euro, con la possibilità di beneficiare di 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Una volta attivata la VPN ecco come procedere:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove vuoi guardare il Super Bowl. Effettua l’accesso con le tue credenziali. Seleziona uno dei server VPN situati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare così le restrizioni geografiche. Apri l’app Mediaset Infinity. Seleziona il menu Dirette in basso a sinistra. Avvia la riproduzione video della diretta di Italia 1.

Se hai seguito in maniera corretta tutti i passaggi, potrai ora guardare il Super Bowl 2024 liberamente con Mediaset Infinity anche dall’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.