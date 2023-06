Vuoi imparare a programmare in Python? Ecco il corso completo a 16€

Negli ultimi decenni, il mondo è stato testimone di un’enorme crescita nell’ambito della tecnologia e dello sviluppo software. In questo scenario in rapida evoluzione, è fondamentale per i programmatori rimanere al passo con i linguaggi di programmazione più potenti e versatili. E tra tutti i linguaggi disponibili, uno si distingue per la sua semplicità, flessibilità e popolarità: Python.

Python è diventato uno dei linguaggi preferiti dai programmatori di ogni livello di esperienza, diventando un punto di riferimento nel mondo della programmazione. Ecco perché imparare a utilizzare Python può rappresentare un vantaggio significativo nella tua carriera. Ma come impararlo in modo completo ed efficace? La risposta è semplice: il corso completo “Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto”. Aggiornato alla versione 3.11 dell’ottobre 2022, è l’opportunità di apprendimento che stavi cercando – ora in offerta a soli 16,99 euro ancora per pochi giorni.

Imparare Python dalle basi a livello avanzato

Questo corso non è un semplice tutorial, ma una guida completa e approfondita che ti condurrà attraverso tutti gli aspetti chiave del linguaggio di programmazione Python. Dalle basi teoriche alla pratica, ti fornirà tutti gli strumenti necessari per padroneggiare Python e il paradigma Object-Oriented. Non solo acquisirai competenze fondamentali, ma imparerai anche a scrivere codice pulito, organizzato ed efficiente.

Un elemento distintivo di questo corso è la sua continua evoluzione: viene infatti spesso aggiornato alle nuove versioni di Python, garantendo che tu rimanga sempre al passo con gli ultimi sviluppi del linguaggio. Puoi seguirlo senza problemi in modo sequenziale, dall’inizio alla fine, costruendo una solida base di conoscenze nel linguaggio Python.

Durante la prima sezione del corso imparerai il paradigma Object-Oriented in tutti i suoi aspetti principali. Queste competenze non si limitano solo a Python, ma possono essere applicate anche ad altri linguaggi object-oriented come Java, C#, Swift e C++. Il corso approfondisce ogni livello di organizzazione del codice Python, dalle basi del linguaggio agli avanzamenti più complessi. Imparerai i diversi tipi di dati, le strutture di controllo, le funzioni, le classi, l’ereditarietà, le eccezioni e molto altro ancora. In più, è strutturato in modo da consentirti di fare esercitazioni pratiche e quiz per verificare il tuo apprendimento passo dopo passo.

C’è anche una sezione dedicata agli argomenti avanzati di Python, come la multiple inheritance, le classi object e type, gli oggetti iterabili e gli iteratori, e i generatori. Il corso completo di Python non si limita solo alla teoria. Affronterai anche una situazione “reale”, sviluppando un’applicazione che utilizza RabbitMQ, un message broker per software distribuito e scalabile, e imparerai anche come utilizzare MongoDB, uno dei principali database NoSQL disponibili sul mercato.

Qualunque siano le tue intenzioni e aspirazioni, “Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto” offre un’enorme opportunità di crescita professionale. Se sei un programmatore principiante, questo corso ti fornirà una base solida per sviluppare applicazioni. Se hai già familiarità con Python, potrai approfondire le tue conoscenze e acquisire una competenza approfondita nel linguaggio. E se stai già sviluppando applicazioni in altri linguaggi di programmazione, l’aggiunta di Python al tuo curriculum ti aprirà nuove prospettive professionali.

In offerta lampo a soli 16,99 euro, otterrai: accesso illimitato al corso completo e a tutti gli aggiornamenti futuri, alle 154 lezioni disponibili, alle oltre 14 ore di video on-demand e a tutte le risorse aggiuntive. Al termine del corso, riceverai un certificato di completamento che attesta tutte le competenze acquisite.

