Vuoi proteggere la tua privacy? Acquista Incogni a metà prezzo

Vuoi acquistare un antivirus valido ad un costo del tutto ridotto? Sei nel posto giusto perchè con soli 6,49 euro al mese, per un totale di 77,88 euro all’ anno, puoi avere uno strumento in grado di limitare l’accesso alle tue informazioni private e molto altro. In alternativa, puoi optare per il piano mensile da 12,99 euro.

Oggi parliamo dunque di una promozione speciale che, facendoti risparmiare il 50%, ti consente di eliminare i tuoi dati personali: con Incogni puoi finalmente usufruire di funzionalità che tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare. Ad esempio, limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni private, mitigare i rischi di furto di identità ed evitare che i tuoi dati vengano venduti.

Incogni è un antivirus che punta ad aiutare gli utenti a riprendere il controllo della privacy dei dati personali. Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei alla ricerca di uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Non perdere altro tempo e inizia a proteggere i tuoi dati e la tua privacy con soli pochi euro al mese. Ricorda che un’operazione di rimozione dei dati richiede tantissime ore se non si ha uno strumento adatto. Non casualmente, Incogni è la scelta giusta se vuoi finalmente proteggere la tua privacy eliminando informazioni personali dal web.

Che aspetti? Scegli l’abbonamento che più soddisfa le tue esigenze per avere uno strumento che sia in grado di cancellare i tuoi dati personali da internet, ma anche limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni private e ridurre i rischi di furto di identità e impedire che i tuoi dati vengano venduti. Non dimenticare che Incogni nasce con l’obiettivo di rispondere a tutte queste esigenze, permettendo di offrire al cliente un servizio del tutto valido ed efficiente ad una cifra del tutto minima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.