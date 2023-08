Vuoi risparmiare su luce e gas? Passa a Eni Plenitude

Sei alla ricerca di una migliore promo per luce e gas? La nuova proposta Eni Plenitude può essere inclusa nelle migliori offerte luce e gas dato che permette agli utenti di ridurre i costi in bolletta. Con Trend Casa hai i prezzi in linea con l’andamento del mercato e con Trend Casa hai fino a 24€ di sconto se attivi la domiciliazione bancaria.

Accedendo al sito dedicato Plenitude, ti viene mostrata una stima della spesa annua per la luce e per il gas basata su una famiglia tipo ed elaborata sulla base del valore previsionale assunto dagli indici PUN e PSV.

Se non ne hai mai sentito parlare finora, non preoccuparti. Abbiamo deciso di scrivere questo articolo per aiutarti a fare la scelta migliore. Considera però che l’offerta è limitata e proprio per questo il nostro consiglio è quella di proseguire subito con la sottoscrizione.



Con Eni Plenitude puoi scegliere tra bolletta digitale o bolletta cartacea: per attivare il servizio di bolletta digitale, dovrai registrarti gratuitamente e, successivamente, una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale. Nel caso in cui la bolletta cartacea sia la tua scelta, ti sarà recapitata all’indiritto indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Che aspetti?

Procedi con la sottoscrizione dell’offerta, è semplicissimo: esegui la sottoscrizione online che richiede soli pochi minuti per inserire alcuni dati della bolletta e i tuoi dati anagrafici. Nel frattempo non avrai nessuna interruzione perchè Eni gestisce il cambio fornitore: dà disdetta al posto tuo, senza interruzione nella fornitura. Infine, non hai nessun costo da pagare per effettuare il passaggio a Plenitude e se non sei soddisfatto puoi cambiare senza nessun costo o vincolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.