Vuoi vincere un iMac? Prova con le missioni di Filmora 11

Filmora 11, uno dei software di video editing più conosciuti su macOS e Windows, ha recentemente presentato le “missioni”, che se completate, consentiranno a pochi fortunati utenti di vincere premi incredibili, come l'iMac o l'HomePod di Apple, i droni di DJI e altro ancora. Attualmente risulta essere disponibile soltanto la prima delle due missioni previste, ma vediamo nello specifico di cosa di tratta.

Le missioni di Filmora 11 per vincere iMac e tanti altri premi

Per iniziare a partecipare alla missioni di Filmora 11, software dedicato al video editing per Mac e PC Windows, bisognerà accedere alla pagina ufficiale del gioco e iniziare a completare tutti i passaggi necessario.

Il primo passo sarà quello relativo alla scoperta del proprio “elemento creativo”. Saranno infatti presenti 8 carte coperte e ognuna di queste nasconderà un elemento creativo da condividere sui social. Ovviamente sarà possibile scegliere quello preferito che meglio contraddistingue il proprio carattere.

Gli elementi creativi includeranno: l'artista, l'avventuriero, il pensatore, il creatore, il produttore, il sognatore, l'innovatore e il visionario. Tutti saranno poi accompagnati da una icona correlata e anche da una breve descrizione che ne illustrerà tutte le caratteristiche, con pregi e difetti.

Dopo averlo fatto, non servirà altro che condividerlo sui social utilizzando l'hashtag #MissionFilmora11. A questo punto, si accederà di diritto alla possibilità di vincere i premi messi a disposizione da Wondershare. Tuttavia, qualora non fosse abbastanza, subito in basso non mancheranno anche delle offerte esclusive sui piani annuali di Filmora X e Filmstock, disponibili sia per macOS che per windows.

Inoltre, approfittando dei suddetti sconti (fino al 38%), si riceverà anche l'aggiornano gratuito a Filmora 11, qualora non se ne disponesse già. Per concludere il tutto, ci saranno anche sei rapidi tutorial, molto utili per capire il funzionamento di Filmora e scoprire i metodi di utilizzo di alcuni degli effetti più popolari, come: creare una sigla, effetto del portale Marvel, teletrasporto, animazione di una mappa, speed ramp e il dolly zoom.

La seconda missione è disponibile dal 2 gennaio 2022, ma potrà essere superata solo dopo aver superato la missione 1.