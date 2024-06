watchOS 11 porta l'app Traduci con l'AI su Apple Watch

Con il nuovo watchOS 11, Apple introduce sull’Apple Watch l’app Traduci, che permette di tradurre parole e frasi direttamente dal polso, senza dover utilizzare l’iPhone. La novità principale è che questa app è in grado di capire automaticamente quando l’utente si trova all’estero in viaggio, riconoscendo la lingua parlata nel nuovo paese visitato.

In questi casi, Traduci mostrerà in autonomia un widget nella schermata iniziale dell’orologio, nella sezione Raccolta Smart, così da fornire un rapido accesso alle traduzioni nella lingua rilevata, in modo intuitivo. L’app Traduci su Apple Watch con watchOS 11 supporta ben 20 lingue differenti, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più semplice e comoda.

La Raccolta smart e il quadrante Foto potenziati dall’AI

Lo Raccolta smart di watchOS 11 diventa ancora più intelligente, adattandosi alle esigenze dell’utente e mostrando widget diversi in base a fattori come l’ora, la data, la posizione e le abitudini quotidiane. Questo approccio personalizzato garantisce un’esperienza d’uso più efficiente e su misura per ogni singolo utente.

Anche il quadrante Foto beneficia dell’intelligenza artificiale. Grazie all’analisi di migliaia di foto dalla libreria dell’utente, il quadrante è in grado di offrire consigli basati su criteri come la composizione, l’estetica e le espressioni facciali. L’algoritmo di Apple determinerà l’inquadratura migliore per ogni immagine, mentre la modalità Dinamica consentirà all’utente di alternare attivamente l’immagine del quadrante dell’orologio.

Altre novità di watchOS 11

Oltre alle funzionalità AI, watchOS 11 introduce una serie di miglioramenti e nuove app per arricchire l’esperienza d’uso di Apple Watch:

L’ app Vitals offre una visualizzazione più chiara delle metriche fondamentali per la salute, come la durata del sonno, la temperatura, la frequenza respiratoria e la frequenza cardiaca.

migliora il supporto per le utenti in gravidanza, mostrando informazioni come l’età gestazionale e le notifiche di frequenza cardiaca elevata. La nuova funzione Carico di allenamento indica l’intensità e la durata degli allenamenti e il loro impatto sulla salute.

Gli anelli dell’attività possono essere personalizzati per impostare giorni di riposo o in caso di infortunio.

Disponibilità e compatibilità di watchOS 11

watchOS 11 sarà disponibile in una build stabile nell’autunno del 2024 e sarà supportato da Apple Watch Series 6 e successivi, oltre che da Apple Watch Ultra, Ultra 2 e Apple Watch SE (2022) e successivi.