Watermark Software for Personal in sconto al 50%: proteggi i tuoi scatti online

Molto utile per fotografi e creativi che condividono le proprie opere in rete, Watermark Software è un programma molto semplice che permette – come anticipa il nome – di applicare una filigrana ai propri file, in modo tale che non vengano ri-utilizzati e sfruttati da terzi senza consenso. Il piano Personal di Watermark Software è in sconto del 50%, al prezzo di 17,15 euro: la licenza (a vita, perciò il pagamento sarà una tantum) può essere utilizzata su un solo PC ed esclusivamente per uso privato.

Il funzionamento è molto semplice: basta caricare l'immagine desiderata e scegliere fra uno dei diversi metodi di applicazione del nostro watermark. Il primo è una filigrana a testo, personalizzabile nel font, nei simboli e nell'aspetto grafico con la possibilità di aggiungere effetti oppure ombre. Il secondo metodo prevede l'utilizzo di un'immagine (il nostro logo, un marchio, un avatar o addirittura un QR Code funzionante e scansionabile per ulteriori info) che può essere anche importata direttamente dal nostro PC. Oppure una combinazione delle due: un'immagine e un testo, che insieme diano vita alla filigrana perfetta. Vuoi aggiungere sicurezza? Watermark Software permette di modificare le informazioni EXIF contenuta di default in ogni immagine (ovvero titolo, descrizione, data e ora, modello della fotocamera, DPI, e altro).

Un'altra interessante funzione è la possibilità di applicare il proprio watermark automaticamente, caricando centinaia di fotografie ed immagini e proteggerle in pochissimi click: la promessa è di elaborarne ben 500 in meno di un minuto, con un risparmio di tempo notevole. In più, è possibile salvare i propri layout personalizzati per utilizzarli quando necessario. Infine, è bene sapere che Watermark Software non si tratta di un semplice applicatore di filigrane, ma si presenta anche come un piccolo editor di base con filtri e cornici personalizzate. Watermark Software con licenza Personal è in offerta al 50% di sconto al prezzo di 17,15 euro.