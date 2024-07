WD_BLACK SN770, SSD ultraveloce da 2 TB: tua a -68€

Il prezzo di listino proposto da Western Digital sul sito ufficiale per l’unità SSD da 2 TB della gamma WD_BLACK SN770 è 184 euro, ma grazie allo sconto di Amazon oggi la puoi acquistare risparmiando ben 68 euro. Approfitta dell’occasione e allunga le mani su una soluzione per lo storage veloce e affidabile, perfetta anche per il gaming e per la produttività più spinta.

SSD in sconto: l’affare WD_BLACK SN770 (2 TB)

È di tipo PCIe Gen4 (retrocompatibile con le generazioni precedenti) con fattore di forma M.2 e arriva a toccare i 5.150 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura. Questo permette di ridurre in modo significativo i tempi di accesso alla memoria, il caricamento e l’elaborazione dei contenuti, oltre ovviamente all’avvio del PC. Tra gli altri punti di forza che vale la pena citare ci sono il software WD_BLACK Dashboard per monitorarne lo stato in qualsiasi momento e il supporto alla tecnologia DirectStorage di Microsoft. Vuoi saperne di più? Fai un salto sulla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 116 euro, una spesa davvero irrisoria considerando la qualità del drive, l’unità SSD da 2 TB della gamma WD_BLACK SN770 è un vero affare, sia per chi sta assemblando un nuovo computer che per chi vuole eseguire l’upgrade hardware di quello in uso. Lo sconto di 68 euro rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico.

Puoi contare anche sull’affidabilità di Amazon, che attraverso il proprio e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Se la ordino adesso, entro domani sarà a casa tua con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da oltre 15.700 recensioni è molto alto: 4,7/5 stelle, quasi un perfect score.