Anche Western Digital svela la propria offerta basata sul binomio SSD – PCIe 4.0: presentata in via ufficiale la serie WD Black SN850 NVMe che arriva a velocità di 7.000 MB/s in fase di lettura e a 5.300 MB/s in scrittura (sul modello con capacità intermedia). È già in vendita sullo store ufficiale d’oltreoceano nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, con o senza unità integrata per la dissipazione del calore. Agli acquirenti viene garantita la consegna delle prime unità disponibili in un massimo di quattro settimane.

Western Digital presenta la sua prima SSD NVMe PCIe 4.0

È bene precisare che si tratta di hardware destinati in primis all’ambito gaming, come si può notare anche dalla presenza di un sistema di illuminazione RGB (opzionale). L’annuncio è comunque di per sé interessante poiché mette nero su bianco quello che da qui a breve sarà il nuovo standard in termini di prestazioni per le unità destinate allo storage. Questi i prodotti:

WD BLACK SN850 NVMe da 500 GB: 149,99 dollari senza heatsink, 169,99 dollari con heatsink;

WD BLACK SN850 NVMe da 1 TB: 229,99 dollari senza heatsink, 249,99 dollari con heatsink;

WD BLACK SN850 NVMe da 2 TB: 449,99 dollari senza heatsink, 469,99 dollari con heatsink.

Presentati nell’occasione dal produttore anche la WD Black AN1500 (SSD NVMe Add-in-Card) con capacità fino a 4 TB e WD Black D50 Game Dock con supporto a Thunderbolt 3.