WD Blue 2TB: tutto lo spazio che ti serve su laptop e Mini PC

Quasi quotidianamente ti suggeriamo le migliori offerte sui Mini PC, tutti caratterizzati da una buona espandibilità. Per questo oggi abbiamo pensato che abbinare un buon HDD come il Western Digital Blue 2TB possa essere un’accoppiata perfetta, soprattutto considerando il prezzo.

Hard Disk 2,5 pollici Western Digital Blue 2TB: caratteristiche tecniche

La serie Blue di Western Digital è ormai da anni una garanzia per quanto riguarda l’archiviazione. Si tratta di dischi ampiamente adottati sia per configurazioni desktop che laptop, date le buone prestazioni ed il prezzo piuttosto contenuto. In questo caso specifico, la promozione riguarda il taglio da 2TB nella versione da 2,5 pollici pensata proprio per laptop e configurazioni a ingombro ridotto come i Mini PC. Per questi ultimi, nella maggior parte dei casi, i 2TB rappresentano il limite massimo della capacità supportata. Una soluzione ideale quindi se si necessità di grandi quantità di spazio, ma non si vuole investire cifre consistenti in SSD, magari NVMe, dal costo nettamente più elevato. Ciò che distingue la proposta di Western Digitale non riguarda tanto le prestazioni, di buon livello naturalmente, quanto l’affidabilità.

Ad accompagnare il dispositivo, Acronis, uno dei software più apprezzati per la gestione del disco, poiché uno dei più completi. Da qui è possibile verificare lo spazio disponibile, effettuare rapidamente backup o clonare completamente il disco in caso di passaggio ad uno nuovo. Non manca neanche la possibilità di verificarne lo stato di salute, così da prevenire eventuali perdite di dati. In sostanza un’unità essenziale, ma investita della qualità e affidabilità che caratterizza i prodotti di Western Digital.

Grazie ad uno sconto del 30%, il Western Digital Blue 2TB può essere acquistato su Amazon a soli 66,49 euro per un risparmio di quasi 30 euro sul prezzo di listino.