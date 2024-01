WD Digital Elements da 6TB a soli 118€ con la doppia promozione di eBay (CODICE SCONTO)

Ci sono innumerevoli servizi di cloud storage che offrono spazio praticamente infinito pagando abbonamenti spesso molto economici. Nonostante ciò in alcuni casi è meglio utilizzare un disco esterno da collegare al computer per avere la massima privacy e sicurezza. Tra i dispositivi più popolari ci sono i Digital Elements di Western Digital ed eBay propone il modello da 6 TB al prezzo di soli 118 euro grazie a una doppia promozione: al prezzo di listino è applicato uno sconto del 16% e voi potete applicare un ulteriore sconto del 10% attraverso il codice sconto CASA24 da inserire all’atto dell’acquisto.

WD Digital Elements da 6TB: ottimo sconto Amazon

L’unita da 6TB in offerta su eBay è il giusto compromesso tra enorme spazio di archiviazione e prezzo. Utile per quando l’hard disk interno è quasi pieno e il PC rallenta. In questo modo non dovete cancellare i file: liberate spazio sull’hard disk interno, trasferendo i file sul vostro storage desktop WD Elements e vedrete come il computer volerà di nuovo. Il funzionamento è immediato con Windows: vi basterà collegare l’unità alla porta USB per aggiungere immediatamente spazio di storage. In una sola unità, comunque, otterrete la compatibilità con gli ultimi dispositivi USB 3.0 e anche la retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0.

Il WD Digital Elements da 6TB è già formattato con file system NTFS per Windows 11, 10, 8.1 e 7. Come detto, il disco può essere acquistato su eBay a 118 euro grazie alla doppia promozione (non dimenticate di inserire il codice sconto CASA24). Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e il venditore è super affidabile grazie al 100% di feedback positivi su più di 180mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.