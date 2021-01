WD Elements da 2 TB, sconto del 47% su Amazon

Anche se i servizi di cloud storage offrono spazio praticamente infinito, in alcuni casi è meglio utilizzare un disco esterno da collegare al computer per avere la massima privacy. Tra i dispositivi più popolari ci sono gli Elements Portable di Western Digital. Amazon propone il modello da 2 TB al prezzo di 62,99 euro (sconto del 47%).

WD Elements Portable: hard disk esterno da 2 TB

La serie Elements Portable di Western Digital comprende otto modelli con capacità tra 750 GB e 5 TB. L’unita da 2 TB in offerta su Amazon è il giusto compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo. Il termine Portable è ovviamente riferimento alla possibilità di spostarlo facilmente, grazie alle ridotte dimensioni (111x82x21 millimetri) e al peso (230 grammi).

Lungo un lato ci sono la porta USB 3.0 e il LED di stato, mentre ai quattro angoli della parte inferiore ci sono piccoli gommini antiscivolo. La custodia in plastica, resistente agli urti, nasconde un hard disk da 2,5 pollici. Il dispositivo può essere collegato anche ad una porta USB 2.0, essendo retrocompatibile, ma le prestazioni saranno inferiori.

Il WD Elements Portable da 2 TB è già formattato con file system NTFS per Windows 10, 8.1 e 7, quindi è necessario la riformattazione per altri sistemi operativi. La garanzia è due anni. Come detto, il disco può essere acquistato su Amazon a 62,99 euro. Attualmente è il più venduto tra gli hard disk esterni.