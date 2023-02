WD Elements Portable da 2TB: su Amazon il prezzo cala del 43%

WD Elements mette in promozione il disco esterno della linea Elements Portable da 2TB su Amazon a soli 68,50 euro. Lo sconto è del 43% e, sebbene il prezzo finale non sia uno dei più bassi di sempre, è comunque molto vicino al suo minimo storico e quindi fortemente consigliato.

WD Elements Portable da 2TB in sconto su Amazon

Gli hard disk portatili WD Elements con USB 3.0 offrono uno storage affidabile ad alta capacità da portare sempre con voi, velocità di trasferimento dati elevate, connettività universale e una capacità immensa per i consumatori più attenti. L’hard disk portatile WD Elements offre velocità di trasferimento dati elevate fino a 1GB al secondo.

L’HDD si collega a PC e Mac tramite cavo USB 3.0, le dimensioni compatte e il peso di 229g consentono di metterlo in borsa per portarsi dietro file importanti senza intasare il disco interno del PC. La scocca esterna in plastica rigida protegge l’hard disk da urti accidentali. l WD Elements Portable da 2 TB è già formattato con file system NTFS per Windows 10, 8.1 e 7, quindi è necessario la riformattazione per altri sistemi operativi. La garanzia è due anni.

Oggi l’hard disk WD da 2TB si trova in offerta su Amazon a 68,50 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.