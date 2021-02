WD My Cloud EX2: 4TB di spazio, prezzo giù del 34%

Prezzo giù del 34%: è questa un’ottima ragione per mettere mano subito ad uno strumento di backup come WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, unità di memoria di backup ottimale proprio per conservare in modo centralizzato immagini, musica, documenti e quant’altro di importante si abbia a disposizione sul proprio pc e sui propri device (sia in casa che in ufficio). 4TB di spazio scendono da 499,99 euro a 263,99 euro, regalando grandi capacità e alte performance di trasferimento.

WD My Cloud EX2

A cosa serve esattamente? La risposta arriva dalla stessa Western Digital:

Organizza la tua raccolta multimediale in un unico luogo grazie a questa soluzione NAS a elevate prestazioni che ti offre un accesso sicuro ovunque ti trovi. Grazie a My Cloud EX2 Ultra, puoi godere di velocità di trasferimento incredibili per uno streaming in HD fluidissimo. Inoltre, puoi sincronizzare in automatico i contenuti in tutti i computer, condividere facilmente file e cartelle e sfruttare le varie opzioni di backup per creare il tuo sistema personalizzato con la massima semplicità.

Lo sconto disponibile è pari a 136 euro, ma le promesse restano garantite:

Processore dual core da 1,3 GHz a elevate prestazioni per uno streaming fluido

1 GB di memoria DDR3 per operazioni in multitasking senza rallentamenti

Storage di rete centralizzato e accesso ovunque ti trovi

Sincronizzazione automatica dei file in tutti i computer

Condivisione semplificata di file e cartelle

Backup personalizzato e diverse opzioni RAID

Non solo il backup è garantito, ma è altresì moltiplicata la velocità e la semplicità di accedere ai file sia in locale che in remoto. Ottimale per la casa, ideale per l’ambito professionale: spazio e performance si sposano sotto l’egida di uno sconto che non può passare inosservato. Attenzione: i tagli di memoria vanno fino a 36TB, ma lo sconto speciale è applicato soltanto al taglio più piccolo o alla versione “diskless“.