WD My Cloud EX2 da 28 TB in offerta su Amazon

Il prodotto di cui vi parleremo in questo articolo sta diventando sempre più di uso comune negli uffici, ma potrebbe divenire molto utile anche in ambito domestico. Si tratta, infatti, di un server di archiviazione professionale che grazie agli Amazon Prime Day potreste acquistarlo con un interessante sconto.

WD My Cloud EX2 scontato del 28% su Amazon

L’offerta in questione riguarda un dispositivo dedicato soprattutto all’uso professionale grazie ai suoi ben 28 TB di memoria. Stiamo parlando del WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage che permette di organizzare le raccolte multimediali e i file di grosse dimensioni in un unico luogo grazie alle sue elevate prestazioni che offre un accesso sicuro ovunque vi troviate.

Grazie a My Cloud EX2 Ultra, potete godere di velocità di trasferimento incredibili per uno streaming in HD fluidissimo. Inoltre, potete sincronizzare in automatico i contenuti in tutti i computer, condividere facilmente file e cartelle e sfruttare le varie opzioni di backup per creare il vostro sistema personalizzato con la massima semplicità. Grazie agli aggiornamenti eseguiti con il potente processore Marvell ARMADA 385 dual core da 1,3 GHz, otterrete trasferimenti velocissimi che vi garantiranno elevate prestazioni e uno streaming impeccabile. Inoltre, la dotazione di 1 GB di memoria RAM DDR3 garantisce operazioni in multitasking senza problemi.

La funzione WD Sync permette di sincronizzare in automatico file e contenuti multimediali su tutti i computer e sul dispositivo My Cloud, garantendovi in ogni momento l’aggiornamento e l’accessibilità dei contenuti su qualsiasi dispositivo in vostro possesso. Potete anche personalizzare in modo semplice le vostre modalità di condivisione mediante collegamenti privati o pubblici. I collegamenti pubblici vi consentono di condividere contenuti con chiunque.

In alternativa, potete concedere agli utenti un accesso completo o limitato mediante i collegamenti privati e collaborare in modo sicuro. Che vi troviate nel bel mezzo di uno shooting o che stiate curando la fase di editing a casa, potete salvare le vostre creazioni nel modo più fedele e condividerle con tutta la vostra rete senza alcuna perdita di tempo.

Con WD SmartWare Pro, gli utenti PC possono scegliere quando e dove salvare i propri contenuti, mentre gli utenti Mac possono ricorrere a un backup personalizzato tramite l’accesso completo ad Apple Time Machine. Potete persino eseguire il backup automatico dei dati su un altro dispositivo NAS My Cloud o su qualsiasi servizio cloud supportato, come Amazon S3 o ElephantDrive. Infine il server multimediale Plex mantiene foto, video e brani musicali ben organizzati e pronti per essere trasmessi in streaming a PC, dispositivi mobili, console per videogiochi o altri lettori multimediali certificati.

Non fatevi scappare questa offerta Amazon Prime Day che vi permette di portarvi a casa questo fantastico WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage con lo sconto del 28% rispetto al prezzo di listino.