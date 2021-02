WD My Passport Hard Disk Portatile da 4TB a poco più di 100€

Se siete alla ricerca di un SSD portatile, oggi abbiamo la soluzione per voi. Si tratta di uno dei migliori prodotti per rapporto qualità/prezzo, che raggiunge oggi il suo minimo storico: il Western Digital My Passport da 4 TB oggi all’incredibile prezzo di 114,99 euro invece dei consueti 155,99 euro con un risparmio effettivo di più di 40 euro.

Western Digital My Passport 4TB SSD: caratteristiche tecniche

Questo prodotto è stato certificato conforme agli standard di compatibilità di Google e la crittografia hardware integrata AES a 256 bit di My Passport con protezione tramite password contribuisce a proteggere i contenuti della vostra vita digitale. Il software WD Discovery incluso nella confezione, inoltre, consente di collegarsi ai popolari social media e a servizi di archiviazione quali Facebook, Dropbox e Google Drive: potrete importare, organizzare e condividere senza problemi i vostri video, foto e documenti nell’unità My Passport per creare copie di backup delle vostre attività online sui social.

WD Discovery consente inoltre di gestire la vostra unità tramite WD Drive Utilities e in questo modo potrete beneficiare della funzione di backup WD per assicurare che tutto ciò che create durante i vostri viaggi, foto, video, brani musicali e documenti, non vadano persi.

Oggi Amazon lo propone al prezzo più basso di sempre, solo 114,99 euro per il taglio da 4 TB, per un risparmio di più di 40 euro sul prezzo di listino.