WD My Passport per Mac da 5 TB: super sconto sul disco esterno

Segnaliamo oggi su queste pagine lo sconto del 28% (-71 euro) sul disco fisso esterno da 5 TB della gamma WD My Passport, nella sua versione ottimizzata per l’utilizzo con i computer della linea Mac. È prodotto da Western Digital, tra i marchi leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. Tra i suoi punti di forza, vale la pena sottolineare la presenza della crittografia hardware AES a 256-bit e il software di gestione incluso.

WD My Passport da 5 TB per Mac: lo sconto

L’interfaccia di connessione è USB 3.0, così da garantire un trasferimento dati molto rapido sia in fase di lettura che durante la scrittura, riducendo le attese. È inoltre compatibile con Windows, a patto di scaricare un driver HFS+ (non è necessaria la formattazione). Le dimensioni sono compatte: ‎10,72×7,49×1,91 centimetri, il peso si attesta a 209,79 grammi. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Oggi è possibile acquistare il disco fisso esterno portatile da 5 TB, modello WD My Passport per Mac nella colorazione Blu notte, al prezzo finale di 179 euro invece di 250 euro. Lo sconto del 28% (-71 euro) è applicato in automatico: non serve attivare coupon, lo metti nel carrello e l’affare è fatto.

Oltre 12.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto pari a 4,6/5 stelle. Verificare le tempistiche della spedizione gratuita nella scheda del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.