Un webinar per il potenziamento di Web Analytics Italia

Sempre più Pubbliche Amministrazioni scelgono di utilizzare Web Analytics Italia (WAI) per tenere traccia e analizzare le statistiche legate alla fruizione dei loro siti da parte dei cittadini, anche in tempo reale. Per questo motivo, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ha deciso di potenziare l’infrastruttura su cui poggia la piattaforma. Se ne discuterà in un webinar dedicato, in programma per mercoledì 15 marzo alle ore 12:00 e fino alle 13:30 circa.

Web Analytics Italia si potenzia: le novità in un webinar

L’appuntamento costituirà l’occasione per illustrare le ragioni strategiche del progetto e del monitoraggio statistico, le modalità di iscrizione e gestione della piattaforma, cosa e come è stato recentemente potenziato il “motore” della piattaforma che, lo ricordiamo, è basata sul software Matomo dalla natura open source. Il suo compito è raccogliere ed esaminare dati come il numero di visitatori unici, di pagine viste, di click e di download, la durata media di una visita, il sistema operativo e il browser in uso.

A regime dal 2019, WAI è ora impiegata da oltre 2.600 PA, per un totale pari a circa 4.200 portali.

WAI è stata messa a disposizione delle PA per consentire loro di monitorare costantemente i servizi online. Recentemente è stata notevolmente potenziata l’infrastruttura sottostante, per fornire una potenza di calcolo che potesse gestire adeguatamente il consistente aumento delle adesioni da parte delle PA.

🚀 Web Analytics Italia diventa più potente! Visto il crescente successo di #WAI, AgID ha potenziato la piattaforma che monitora il traffico dei siti web della PA.

È possibile partecipare al webinar, realizzato in collaborazione co Formez PA nell’ambito del progetto “Italia Login: la casa del cittadino” registrandosi su Eventi PA entro le ore 10:00 di mercoledì 15 marzo.

Tutte le informazioni a proposito di Web Analytics Italia, delle modalità di integrazione all’interno dei siti della Pubblica Amministrazione (è necesaria la registrazione da parte di un referente) sono consultabili sulle pagine del supporto ufficiale.

