Web design? Prova Photoshop: impara dai migliori a meno di 10€

Se il tuo obiettivo è creare un sito web professionale e mozzafiato, sai che è necessario avere lo strumento giusto. E non c’è niente di meglio di Adobe Photoshop, il software di graphic design più famoso e completo, che ti permetterà di progettare e impaginare il tuo sito web senza troppi fronzoli. Sei alle prime armi? Allora segui i consigli di Arturo Servin, grafico specializzato in web design e certificato Adobe Instructor, autore di un corso che ti insegnerà passo dopo passo tutto quello che devi sapere per diventare un vero maestro di Photoshop e creare siti web responsive.

Il corso, dal titolo “Adobe Photoshop per web design” è composto da sei macro-sezioni, che includono a loro volta 38 videolezioni online. È adatto a coloro che vogliono imparare in modo semplice e divertente, senza perdere tempo in tecnicismi inutili. In più, ancora per poche ore potrai ottenere accesso illimitato a lezioni, risorse e tanto altro al prezzo scontato di soli 9,99 euro anziché 59,99. Un’ottima occasione per risparmiare l’83% e imparare a creare il sito web dei tuoi sogni.

Ecco cosa imparerai all’interno del corso

Vuoi diventare un pro del web design? Allora non perderti il corso Domestika Basics con Arturo Servín. A partire dalle basi di Adobe Photoshop, imparerai a creare siti web responsive e mozzafiato come un vero professionista.

Inizierai conoscendo l’interfaccia del programma e la creazione di nuovi documenti, per poi passare alla progettazione del layout del tuo sito web grazie alle guide e guide intelligenti. Conoscerai tutte le opzioni per posizionare gli oggetti e mantenere tutto in ordine con i layer, e imparerai a scegliere i caratteri ottimali per il web per dare al tuo testo il giusto formato e stile.

Ma non è finita qui: Arturo ti spiegherà anche come rendere il tuo sito web responsive, adattandolo perfettamente a qualsiasi dispositivo. E per finire, ti insegnerà a generare risorse per la tua pagina, esportando il file in diversi formati e creando stili CSS per migliorare ulteriormente il tuo web design.

Non ci sono particolari requisiti da rispettare: il corso è livello introduttivo, perciò è adatto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del web design. Dal punto di vista tecnico, sono necessari: un computer con Windows 10 oppure macOS 10.12 Sierra (o versioni successive), Adobe Photoshop (puoi acquistarlo a parte oppure scaricare la versione di prova gratuita della durata di sette giorni dal sito web di Adobe). Una tavoletta grafica è consigliata ma non richiesta.

Hai ancora poco tempo per approfittare della promozione: impara tutti i segreti del web design e scopri come dare una marcia in più al tuo sito web grazie ai consigli e insegnamenti di Arturo. Il corso “Adobe Photoshop per web design” è in offerta a soli 9,99 euro, con un risparmio dell’83% rispetto al prezzo di listino: approfittane ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.