Web3: criptovalute da 50 milioni di dollari generate con l'AI

Web3 è un’idea rivoluzionaria che potrebbe rappresentare la nuova frontiera di internet, in cui gli utenti possono partecipare all’economia e alla governance delle piattaforme digitali, senza dipendere dai colossi del web 2.0. Web3 è anche una versione del World Wide Web che lascia spazio all’innovazione, la sperimentazione e la creatività, come dimostra l’esperimento di Mankind, un artista che ha creato una criptovaluta meme con l’aiuto di un’intelligenza artificiale.

Come è stata creata la criptovaluta con l’AI

Mankind, il cui vero nome è Rhett Dashwood, ha avuto un’idea audace: creare la prossima grande cripto moneta meme con un budget di 69 dollari e senza esperienza nella codifica o nella creazione di una moneta. Per realizzare la sua idea, ha usato ChatGPT, il noto programma che genera testi, codice e quant’altro, ricorrendo all’intelligenza artificiale. Mandkind ha coinvolto anche i suoi follower su Twitter nel processo decisionale, chiedendo loro di scegliere il nome, il logo e la tokenomics della moneta.

Ha usato Midjourney per generare il logo, un simpatico rospo giallo-arancio che indossa una tuta spaziale.

I problemi incontrati da Mandkind

Mankind ha scritto anche lo smart contract per la moneta con l’aiuto di ChatGPT, ma ha incontrato alcuni ostacoli lungo la strada. Il lancio di TurboToad, il nome che è stato scelto per la moneta, è fallito a causa dei bot che hanno sottratto liquidità.

Per risolvere il problema, Mankind ha deciso di fare crowdfunding, promettendo ai contributori che sarebbero stati ricompensati con il token. Ha anche cambiato il nome della moneta in Turbo ($TURBO) e ha fissato l’offerta totale a 69 miliardi di token.

Mankind ha poi lasciato che la comunità guidasse il progetto, creando canali social e aumentando la liquidità.

Il progetto è stato supportato persino da diversi influencer e da un noto collezionista di Web3, Pranksy. In questo modo $TURBO ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 50 milioni di dollari e ha fatto oltre 26 milioni di dollari di volume in sole 24 ore.

Cosa ha dimostrato l’esperimento della criptovaluta con AI

L’esperimento di Mankind dimostra come Web3, ma soprattutto le nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, possano offrire opportunità nuove e inaspettate a chiunque. Fondamentalmente basta avere una buona idea di partenza per sfruttare al massimo, nonché tanta voglia di mettersi in gioco.

Quindi se da una parte ci sono tante persone preoccupare che l’avvento dell’intelligenza artificiale possa “rubare” posti di lavoro, dall’altra ci sono dimostrazioni di come queste innovazioni possano anche aprire nuove strade per avere successo.