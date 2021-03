Webcam 1080p per videochiamate e streaming in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirvi una periferica diventata ormai indispensabile per la nostra quotidianità. Stiamo parlando naturalmente della webcam, ed in particolare della Aukey PC-LM4 1080p, oggi in promozione su Amazon.

Webcam Aukey PC-LM4: caratteristiche tecniche

La PC-LM4 rappresenta un’alternativa piuttosto economica, ma dalle interessanti caratteristiche ed una grande versatilità. La camera dispone di un obbiettivo da 5 Megapixel in grado di catturare immagini in Full HD a 30 fps. Non manca una funzione di autofocus che permette di mantenere automaticamente a fuoco il soggetto ripreso. Presente anche la funzione Low-Light Correction che dona luminosità all’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Chiude lo stabilizzatore ottico, ed una pratica copertura a scorrimento per la privacy. Quest’ultima, per quanto possa sembrare banale, è in realtà la migliore soluzione per impedire la visualizzazione delle immagini in caso di attacchi esterni.

Ma perché in apertura abbiamo parlato di “versatilità”? Prima di ogni altra cosa perché si tratta di un dispositivo plug and play, che non richiede quindi l’installazione di driver. La webcam è inoltre compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi quali Windows, Mac OS, Linux e Android. Naturalmente è compatibile con i software più diffusi per videochiamate e videoconferenze come Skype, Zoom o Microsoft Teams. Tuttavia si tratta di un ottimo strumento anche per gli appassionati di videogiochi o più in generale per gli streamer. La camera, infatti, presenta la compatibilità con OBS Studio, Facebook Live e YouTube per effettuare in maniera semplice e veloce le dirette online.

Grazie alle offerte del giorno, la camera è acquistabile su Amazon a soli 24,22 euro, grazie ad uno sconto di ben 14,50 euro sul prezzo di listino, a cui si somma il coupon del 5% attivabile direttamente dalla pagina prodotto.