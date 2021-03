Webcam AUKEY FullHD a un prezzo incredibile!

Le webcam sono diventate uno strumento indispensabile in questi mesi: videocall, streaming, webinar si sono moltiplicati ed è sempre più importante avere una buona qualità video. Non sapendo come si evolverà questo 2021, forse è meglio prevenire acquistando una delle migliori webcam per il rapporto qualità prezzo oggi in grande sconto su Amazon: la AUKEY PC-LM1E. Grazie alla doppia offerta lampo di Amazon potreste portarvela a casa al prezzo di appena 28,72 euro invece dei consueti 39,99 euro.

Webcam AUKEY PC-LM1E: le caratteristiche tecniche

La webcam in questione è in grado di riprendere immagini in Full HD (1080p), una chicca interessante considerando che la maggior parte dei prodotti in questa fascia di prezzo si fermano a 720p. Questo significa immagini più nitide ed una visione più chiara durante le chiamate. La configurazione con la presenza di un doppio microfono elimina i rumori di fondo, per un audio cristallino verso chi vi ascolta. È inoltre compatibile con Android, Mac OS, Microsoft e tutti i principali sistemi operativi.

Tra i principali vantaggi di questa webcam troviamo una configurazione Plug & Play che non richiede alcuna installazione driver. Vi basterà collegare il connettore USB ad una qualsiasi porta del PC e sarà pronta all’utilizzo. Naturalmente la webcam è compatibile con i principali software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Microsoft Teams e Zoom. Tuttavia un aspetto molto interessante riguarda lo streaming.

La webcam di AUKEY è compatibile infatti anche con software come OBS, che permette di trasmettere e condividere in diretta streaming. Che si tratti di streaming su Twitch di videogiochi o di che una live su YouTube, la compatibilità con OBS vi permetterà di condividere in maniera perfetta le immagini durante lo svolgimento della vostra attività preferita.

Oggi la webcam viene proposta da Amazon al prezzo di appena 28,72 euro grazie a un super sconto a tempo rafforzato da un ulteriore coupon sconto di 5 euro.