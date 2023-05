Webcam Logitech C615 a 62€ in meno? FOLLIA della domenica su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima webcam per le vostre riunioni a distanza, videochiamate con amici e parenti o live streaming di vario genere? Su Amazon potreste approfittare di una promozione assurda riguardante la splendida Logitech C615 il cui prezzo di listino di 103,99 euro scende fino a quota 41,69 euro grazie allo sconto del 60%. Il risparmio è di oltre 60 euro e il prezzo finale è talmente folle da sembrare un errore.

Webcam Logitech C615: caratteristiche tecniche di altissimo livello

Questa webcam professionale presenta un obiettivo in vetro con qualità video Full HD 1080p sia per le chiamate che per le registrazioni. Il formato Widescreen è nitido su tutte le piattaforme di videochat e live streaming. A 30 fotogrammi al secondo, la qualità del video è uniforme e le immagini sono nitide, con colori vivaci e il contrasto ottimale. Non manca la messa a fuoco automatica veloce che garantisce video perfetti anche se vi muovete, se siete molto vicini alla webcam o se state inquadrando oggetti e documenti (fino a 10 cm dall’obiettivo della fotocamera).

Dotata di correzione automatica della luminosità HD, la C615 ottimizza le condizioni di illuminazione per produrre immagini luminose e di migliore qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il destinatario della chiamata, inoltre, vi ascolterà in modo chiaro e senza fastidiosi rumori di fondo, anche se chiamate da una stanza affollata grazie al microfono per la riduzione dei rumori ambientali. Infine la C615 ruota a 360 gradi, offrendovi maggiore flessibilità per ottenere la giusta angolazione.

Compatibile con Windows 10 o versioni successive, Windows 8, ‎Windows 7, Mac OS 10.10 o versioni successive e Chrome OS tramite la porta USB e streaming via ‎Wi-Fi, questa meravigliosa webcam può essere vostra a soli 41,69 euro invece di 103,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e vi consigliamo di sbrigarvi perché le scorte potrebbero terminare presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.