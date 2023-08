Webcam Logitech C920: il prezzo scende su Amazon

La webcam Logitech C920 HD Pro è stata progettata per portare le tue videochiamate, le sessioni di streaming e le registrazioni video a un livello completamente nuovo. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è la capacità di trasmettere video in Full HD a 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Questo significa immagini nitide e dettagliate, ideali per le tue videochiamate su piattaforme come Skype e per creare contenuti di alta qualità per i tuoi canali di streaming o social media.

L’obiettivo in vetro a 5 elementi della webcam assicura una qualità ottica eccezionale, catturando ogni dettaglio con chiarezza. Inoltre, la messa a fuoco automatica garantisce che tu sia sempre al centro dell’attenzione, senza sfocature o problemi di messa a fuoco. E se stai pensando agli ambienti con scarsa illuminazione, non preoccuparti: la webcam è dotata di una correzione automatica della luminosità HD, assicurando che le tue immagini siano sempre ben illuminate e bilanciate.

Non è solo l’aspetto visivo che conta. La webcam Logitech C920 HD Pro offre anche un’esperienza audio superiore grazie ai suoi due microfoni omnidirezionali. Questi microfoni catturano il suono da tutte le direzioni, assicurando che la tua voce risuoni chiara e naturale durante le chiamate e le registrazioni.

L’installazione è semplice e veloce. La webcam si collega al tuo dispositivo tramite USB e funziona immediatamente. Inoltre, è compatibile con una varietà di programmi e piattaforme, il che la rende un’aggiunta perfetta al tuo setup di videochiamata e streaming.

Acquista la webcam Logitech C920 HD Pro a soli 66,49 euro invece dei 99,99 euro abituali e trasforma la tua esperienza di videochiamata e streaming. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la qualità delle tue comunicazioni online.