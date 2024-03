Webcam Logitech Full HD con otturatore privacy in SCONTO su Amazon

C’è una nuova offerta molto interessante su Amazon, specie se sei solito effettuare riunioni in videochiamata come ormai ci ha insegnato la pandemia. Parliamo della webcam Logitech Brio 300, con risoluzione Full HD e sistema di otturazione per la privacy, che puoi acquistare in offerta su 59,99 invece di 79,99.

Webcam Logitech Brio 300 in offerta: le caratteristiche

La webcam Logitech Brio 300 ti supporta al massimo nelle tue videochiamate grazie alla risoluzione Full HD a 1080p che ti assicura un’immagine nitida e naturale. La tecnologia RightLight 2 si occupa automaticamente di regolare le condizioni di illuminazione del video, garantendo che tu sia sempre ben visibile anche in ambienti con luce scarsa.

Bene anche per quanto riguarda l’audio con un microfono a riduzione del rumore che si assicura che la tua voce sia chiara e ben udibile, eliminando i fastidiosi rumori di sottofondo e permettendo a tutti i partecipanti alla chiamata di seguirti senza problemi.

Molto interessante è il sistema citato nel titolo e in apertura: un otturatore facilmente ruotabile che ti permette di bloccare l’obiettivo della fotocamera mentre non la stai utilizzando. Particolarmente utile se tieni alla tua privacy.

La webcam è infine compatibile con maggior parte delle piattaforme di videoconferenza ed è certificata per l’uso con Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Il prezzo in offerta è di 59,99 euro, a 20 in meno rispetto a quello ufficiale.