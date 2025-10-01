webOS 25 arriva sulle TV LG: tanta AI tra le novità

Ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento che porta webOS 25 sulle TV LG che fanno parte del programma Re:New (più avanti vedremo quali modelli). La nuova versione della piattaforma porta con sé diverse novità, buona parte delle quali dedicate alle funzionalità di intelligenza artificiale, in linea con il trend del momento.

Le novità di webOS 25 per le TV LG

Tra le caratteristiche inedite figurano AI Concierge e AI Chatbot. La prima è dedicata alla scoperta dei nuovi contenuti in base alle abitudini degli utenti, mentre la seconda aiuta a gestire e a risolvere i problemi in modo proattivo, guidando attraverso i menu e proponendo soluzioni immediate, attraverso la voce o il telecomando puntatore.

C’è anche la funzione AI Search potenziata da Microsoft Copilot, che estende le possibilità di ricerca oltre l’intrattenimento multimediale. Nel dettaglio, permette di chiedere al televisore qualsiasi cosa, dall’organizzazione di una vacanza ad approfondimenti su tematiche di attualità, con un linguaggio naturale. Poi, il sistema di Quick Card è stato migliorato per rendere più intuitiva la navigazione tra le app, suddivise in categorie come musica, giochi e sport.

Tra le altre novità citate dal comunicato stampa giunto in redazione ci sono il supporto nativo alla tecnologia Google Cast per la trasmissione dei contenuti da smartphone e tablet, l’evoluzione di AI Picture Wizard con un algoritmo di deep learning che personalizza automaticamente le impostazioni dell’immagine e il servizio Gallery+ che offre l’accesso a una galleria digitale personalizzata, con migliaia tra opere d’arte, fotografie e fotogrammi di film.

Come anticipato in apertura, ricevono l’aggiornamento a webOS le TV di LG che fanno parte del programma Re:New. Più nello specifico, arriva fin da subito sui modelli OLED delle serie G4, M4, C4 e B4 e delle serie QNED 86T e 87T. Entro le prossime settimane raggiungerà anche i prodotti OLED, QNED, NanoCell e UHD introdotti dal 2023 in avanti oltre alle versioni OLED delle serie C e G dal 2022 in avanti.