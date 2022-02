WebSite X5 Evo: crea siti Web col 20% di sconto

WebSite X5 Evo è uno dei software più utilizzati e consigliati per la realizzazione di siti Web, blog e negozi e-commerce. Grazie allo sconto del 20% sull’abbonamento annuale con il codice “aff_2022”, chiunque potrà iniziare a progettare pagine online in completa semplicità. Il programma potrà infatti essere utilizzato per un totale di 12 mesi, in cui ovviamente potranno anche essere installati tutti gli eventuali aggiornamenti rilasciati. Al termine dell’abbonamento, sarà poi possibile anche rinnovare il tutto, oppure decidere di annullare la sottoscrizione. Ma vediamo nello specifico quali opzioni saranno incluse nel pacchetto.

Cosa include il software WebSite X5 Evo per la realizzazione di siti Web

A questo punto chiunque potrebbe iniziare a porsi una domanda, ovvero: in che modo WebSite X5 Evo potrebbe aiutarmi nella realizzazione di siti Web? Il suddetto software si occuperà sostanzialmente di offrire tutti gli strumenti necessari per farlo, guidando l’utente attraverso 5 semplici step da superare e che termineranno con l’effettivo sito Web completo e funzionante.

L’abbonamento di 12 mesi, che ricordiamo ancora una volta potrà essere attivato con il 20% di sconto utilizzando il codice “affatto_2022”, includerà tantissimi tool all’interno, tra cui: possibilità di sviluppare e-commerce con supporto ai pagamenti con carte di credito, creare blog e feed RSS aggiornati, 500 modelli tutti personalizzabili tra cui scegliere, supporto fino alla creazione di 10.000 pagine, oltre 700.000 immagini completamente prive di royalty pronte per la personalizzazione del sito, possibilità di includere eventuali collegamenti ai social network, sviluppo di siti Web tradotti in più lingue, statistiche e dati di tutti gli accessi e le visite, codice orientato all’ottimizzazione SEO, centinaia di elementi grafici a disposizione e FTP integrato per la pubblicazione online.

Come avrete quindi capito, si tratta di uno strumento decisamente utile e che potrebbe seriamente aiutare ogni utente alle prime armi a sviluppare pagine complete e fluide. Il prezzo base di WebSite X5 Evo è di circa 90 euro, il quale scenderà a poco più di 70 euro con il codice sconto sopra indicato. Sicuramente un prezzo più accessibile per tutti coloro che vorranno iniziare la propria avventura sul Web, senza trascurare la qualità, la fluidità e la cura nei dettagli nelle proprie pagine online.

