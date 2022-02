Website X5 Pro in sconto al 20% con coupon

Hai appena aperto un’attività, ma non hai le competenze per creare un sito web? Prova WebSite X5, un software facile e versatile per creare siti in completa autonomia. Non avrai bisogno né di avere conoscenze di programmazione, né di pagare nessun canone. In pochi click sei subito online. WebSite X5, nella sua versione Pro, è la soluzione perfetta per aziende e professionisti e permette sia di creare siti web che spazi e-commerce. Per ottenere uno sconto del 20%, basterà inserire lo speciale coupon “aff_2022” in fase di acquisto: il prezzo scenderà così da 199,95 a soli 159,95 euro. Con una sola licenza potrai installare WebSite X5 Pro su due PC e creare tutti i siti che vuoi, senza limite.

WebSite X5 PRO: cosa offre?

WebSite X5 Pro è la soluzione per realizzare siti web, blog e anche negozi online ottimizzati con i motori di ricerca più importanti. Ovviamente tutto si svolge nel modo più professionale possibile e la cura per il dettaglio è essenziale. Un esempio, forse banale, è la possibilità di mettere a punto design responsive – ovvero capaci di adattarsi a qualsiasi dispositivo – senza conoscere nemmeno una riga di codice di programmazione. Gli strumenti offerti da WebSite X5 Pro sono tantissimi e soprattutto avanzati. Ecco qualche esempio:

140 template personalizzabili

Pagine illimitate

Drag & Drop builder

FTP Integrato

Carrello e-commerce

SEO avanzato e analisi sito

Autodetect lingua e risoluzione del browser

Gestione dei progetti e backup avanzato

App mobile per la gestione dei siti realizzati

Integrazione Database

Creare siti web professionali, curati e dall’eccellente qualità diventa così un gioco da ragazzi. Basta installare WebSite X5 Pro e affidarsi ai suoi tantissimi strumenti e funzioni: in pochi click il tuo sito web, con tanto di e-commerce, è pronto per essere pubblicato in rete. Accedendo a questo link potrai acquistare direttamente WebSite X5 Pro e inserendo nel carrello il codice sconto “aff_2022” potrai risparmiare il 20% rispetto al prezzo originale, ovvero 159,95 euro anziché 199,95. Acquistando una licenza, potrai installare il software su due PC. In più, avrai dodici mesi di aggiornamenti inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.