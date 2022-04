Wendy's apre un ristorante nel metaverso

Una breakfast combo per iniziare con il piede giusto la giornata, un hamburger con patatine a pranzo e un sandwich ben condito a cena: il tutto senza dover pensare alle calorie, perché nel metaverso non si ingrassa. La catena statunitense Wendy’s ha deciso di aprire il suo primo ristorante virtuale, investendo su quello che è il trend del momento. Chi desidera fare altrettanto, per cavalcare il trend in forte crescita, ha a disposizione la piattaforma MetaverseLife di eToro.

Nel metaverso si mangiano i panini di Wendy’s

L’inaugurazione di Wendyverse, è avvenuta in collaborazione con Horizon World di Meta (ex gruppo Facebook). Al momento, per visitare la location c’è bisogno di indossare il visore Quest 2. Cosa si può fare? Incontrare altri avatar, interagire con loro, persino cimentarsi in una gara a canestro. Queste le parole di Carl Loredo, Chief Marketing Officer.

Per anni, abbiamo incontrato i nostri fan in molti luoghi e modi diversi, attraverso il nostro approccio unico ai social media, al gaming e al coinvolgimento. Siamo entusiasti di portare questa cosa al livello successivo, lanciando Wendyverse in Horizon Worlds di Meta, offrendo loro una dimensione di accesso totalmente inedita.

Pochi lo ricordano, ma in passato Wendy’s (che oggi controlla oltre 6.500 ristoranti nel mondo) ha servito i propri menu anche in Italia. Negli anni ’80 ha aperto alcuni ristoranti nel nostro paese (il primo a Bisceglie), salvo poi cederne la gestione al gigante McDonald’s, anch’esso già interessato ad allungare le mani su una porzione di metaverso. Gli interessati al trading che hanno intenzione di seguirne l’esempio e puntare su questo settore nascente lo possono fare attraverso piattaforme come eToro MetaverseLife, scegliendo tra un portfolio composto da Meta, Roblox e molti altri big.

