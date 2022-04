Epic Games vuole entrare nel Metaverso

L’11 aprile 2022, Epic Games ha annunciato di essere pronta ad accelerare il suo percorso verso un prossimo ingresso nel Metaverso. La sviluppatore di Fortnite ha ricevuto un finanziamento aggiuntivo pari a 2 miliardi di dollari proprio per raggiungere questo obiettivo.

Ad aver elargito questa somma sono state Sony Group Corporation e KIRKBI, la holding di investimento a conduzione familiare che supporta The LEGO Group. Ciascuna delle due parti ha investito 1 miliardo a testa.

Sotto la guida del suo CEO Tim Sweeney, Epic Games punta a realizzare un nuovo sistema di intrattenimento sociale. Questo dovrà essere a metà tra il mondo digitale e quello fisico. Non sappiamo bene cosa ha in mente la società, ma sembra proprio essere un progetto molto interessante.

Sono davvero tante le aziende che stanno puntando al Metaverse, come ad esempio Disney, perché al momento sembra essere il nuovo business futuro.

Ecco cosa ha affermato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, in merito a questo:

Come società di intrattenimento creativo, siamo entusiasti di investire in Epic per approfondire la nostra relazione nel campo del metaverso, uno spazio in cui creatori e utenti condividono il loro tempo. Siamo anche fiduciosi che l’esperienza di Epic, incluso il suo potente motore di gioco, combinato con le tecnologie di Sony, accelererà i nostri vari sforzi come lo sviluppo di nuove esperienze digitali per i fan nello sport e le nostre iniziative di produzione virtuale.

Non è mancata anche la dichiarazione di Søren Thorup Sørensen, CEO di KIRKBI:

Epic Games è nota per la creazione di esperienze ludiche e creative e per l’empowerment di creatori grandi e piccoli. Una parte dei nostri investimenti si concentra sulle tendenze che riteniamo influenzeranno il mondo futuro in cui vivremo noi e i nostri figli. Questo investimento accelererà il nostro impegno nel mondo del gioco digitale e siamo lieti di investire in Epic Games per sostenere il loro continuo viaggio di crescita, con un focus a lungo termine verso il futuro metaverso.

Questo investimento accelererà il nostro lavoro per costruire il metaverso e creare spazi in cui i giocatori possono divertirsi con gli amici, i marchi possono creare esperienze creative e coinvolgenti e i creatori possono costruire una comunità e prosperare.