Disney: approvato un brevetto per un parco a tema Metaverso

Il 28 dicembre 2021 Disney si è vista approvare un “simulatore del mondo virtuale in un luogo del mondo reale“. Non è chiaro quando l'azienda abbia cominciato a lavorare a questo brevetto. Tuttavia, sappiamo che solo nel luglio 2020 aveva depositato il progetto presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti d'America. Sostanzialmente, si tratta di un lavoro legato al Metaverso, volto a realizzare attrazioni interattive personalizzate per i visitatori dei suoi parchi a tema. Attualmente, in tutto il mondo, i parchi di sua proprietà sono esattamente 12 tra cui Stati Uniti, Parigi, Hong Kong e Tokyo.

Disney si avvicina al Metaverso

Se pensiamo al Metaverso la maggior parte di noi immagina una realtà o un mondo esistente su internet al quale si accede sfruttando nuove tecnologie quali la realtà virtuale attraverso occhiali VR e cuffie AR. In realtà il metaverso inteso da Disney, ad esempio, non è lo stesso metaverso inteso da Samsung.

Per intederci, Samsung è entrata nell'universo blockchain di Decentraland. Si tratta di uno dei mondi digitali più importante per numero di utenti attivi e partecipazione nelle diverse realtà proposte. Ma, come dicevamo, una realtà solamente virtuale. Disney, invece, ha pensato a una tecnologia che porta il Metaverso nel mondo reale, fisico. Ecco quanto ha dichiarato in merito il CEO dell'azienda, Bob Chapek:

Saremo in grado di collegare ancora più strettamente il mondo fisico e quello digitale, consentendo la narrazione senza confini nel nostro Metaverso Disney.

In sostanza, Disney sarebbe pronta – con l'uso di questo brevetto – a fondere le risorse fisiche e digitali nel Metaverso. Un esperimento forse unico nel suo genere? Ecco come l'azienda ha spiegato il progetto nel documento ufficiale: