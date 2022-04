Adidas stringe una partnership con Ready Player Me per il mercato NFT

Il Metaverso e gli NFT sono una nuova forma di business in forte crescita. Grandi marchi stanno realizzando accordi per approfittare di questo nuovo interessante mercato. Proprio in questi giorni Adidas Originals ha annunciato una collaborazione con la piattaforma Ready Player Me.

La nota azienda produttrice di scarpe e abbigliamento ha perciò stretto una partnership con la piattaforma che progetta e realizza avatar da utilizzare in qualsiasi Metaverso. Si tratta di una notizia davvero importante, anche perché Adidas aveva già fatto il suo ingresso nel mondo degli NFT a dicembre 2021.

Tutti ricordano il colosso dell’abbigliamento quando ha realizzato delle tute NFT per Bored Ape Yacht Club #8774. L’azienda è stata protagonista di progetti in collaborazione con Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic e GMoney.

Tutti possono investire in NFT grazie a Binance. Aprendo un conto gratuito con questo exchange è possibile entrare nel mondo dei Token Non Fungibili grazie a una sezione completamente dedicata.

Adidas inventa una collaborazione con Ready Player Me

In pratica, Adidas Originals ha deciso di inventarsi una collaborazione con Ready Player Me per velocizzare la sua corsa nel mondo degli NFT e del Metaverso. Nuovi progetti significano novità in arrivo, ma attualmente ancora sappiamo poco in merito, se non per quanto dichiarato dalla società stessa:

Questa è la prima partnership di marca – ha dichiarato Adidas Originals – che spinge i confini della piattaforma, fornendo interoperabilità generativa avatar con oltre 1.500 diverse app e giochi metaverse.

The new age of originality is here. See what’s waiting for you in Ozworld 👀 Coming soon. pic.twitter.com/goB1J2FjOc — adidas Originals (@adidasoriginals) April 5, 2022

Non è mancato anche l’annuncio su Twitter di Ready Player Me, che ha accolto con estremo entusiasmo questa nuova partnership. Ecco cosa ha twittato in merito la società sul suo account ufficiale, accompagnato da un video sicuramente avvincente e curioso:

Gli avatar di Ozworld da Adidas Originals stanno arrivando su Ready Player Me.

Maggiori dettagli a breve.

Ozworld avatars from @adidasoriginals are coming to Ready Player Me 🎉 More details soon 👀 pic.twitter.com/oj215rf4T7 — Ready Player Me (@readyplayerme) April 5, 2022

Anche se con un po’ di ritardo, anche Puma ha deciso di entrare nel mondo del Metaverso, registrando il dominio ENS. In questo modo avrà la possibilità di puntare su un sito web decentralizzato, memorizzare le informazioni di un profilo avatar e ricevere solo risorse basate sulla rete blockchain.

Entrare nel mondo degli NFT in maniera sicura e remunerativa è facile. Basta affidarsi a Binance, esperto exchange del mondo crittografico. Aprendo un conto gratuito sulla piattaforma avrai accesso a una sezione completamente dedicata ai Token Non Fungibili, oltre a poter investire su tantissime criptovalute disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.