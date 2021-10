Western Digital Blue SN550 1TB: l'SSD NVMe con il prezzo di un SATA

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori SSD NVMe presenti sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Western Digital Blue SN550 1TB, un’unità dalle prestazioni nettamente superiori ad un SSD SATA, oggi al minimo storico su Amazon.

SSD NVMe Western Digital Blue SN550: caratteristiche tecniche

Il design è naturalmente quello tradizionale dei dischi PCIe, ovvero un M.2 2280 perfetto sia per PC desktop che portatili. Naturalmente è indispensabile avere uno slot dedicato sulla scheda madre per questo tipo di supporto, anche se su PC desktop è possibile ovviare con un adattatore PCIe. Le prestazioni, per la fascia di prezzo in cui si colloca, sono davvero incredibili. La velocità di lettura raggiunge addirittura i 2400MB/s mentre in scrittura arriva a en 1950MB/s. Si tratta di prestazioni circa 5 volte superiori ad una tradizionale unità a stato solido da 2,5 pollici. Un prodotto che si rivolge soprattutto ai professionisti che necessitano di grandi capacità, ma adatto anche a chi cerca una fortissima spinta prestazionale, ad un prezzo decisamente accessibile.

Ad accompagnare il disco non manca Acronis, la pluripremiata utility prodotta da Western Digital. Da qui è possibile gestire lo spazio sul disco, effettuare backup o clonare il vecchio HDD per passare velocemente al nuovo SSD senza perdere alcun dato. Da non trascurare, poi, la garanzia di ben 5 anni a riprova della qualità ed affidabilità offerta dalla serie Blue di WD. In sostanza si tratta di una delle migliori soluzioni per espandere lo spazio di archiviazione, soprattutto per portatili e Mini PC. Un accessorio semplice da installare, e che soddisfa anche dal punto di vista energetico grazie ad un consumo di soli 3,5W. Inoltre, è perfetto anche per i videogiocatori che vogliono ridurre drasticamente i tempi di caricamento, senza spendere cifre da capogiro, pur avendo un abbondante spazio per la memorizzazione grazie alla capacità da 1TB.

Grazie ad uno sconto del 12% è possibile acquistare il Western Digital Blue SN550 da 1TB a soli 91,99 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato.