WhatsApp anche su Apple iPad come app nativa

Presto si potrà installare WhatsApp anche su iPad. Come ha scoperto il sito WABetaInfo, il supporto per il tablet di Apple sarà possibile grazie all'implementazione della nuova architettura del servizio di messaggistica che permetterà di offrire un'esperienza multi-device. Un'altra novità riguarda invece i messaggi effimeri, ma inizialmente sarà disponibile solo sui recenti smartphone pieghevoli di Samsung.

WhatsApp può essere installato solo su smartphone. Anche la versione web richiede l'associazione allo smartphone. Circa un mese fa, Facebook ha annunciato modifiche all'architettura che consentiranno di utilizzare il servizio su più dispositivi, senza il vincolo dello smartphone (che può essere spento o scarico), mantenendo la crittografia end-to-end.

WABetaInfo hanno scoperto una versione beta per iOS che supporta anche il tablet di Apple. Il supporto “multi-device 2.0” prevede l'uso di un'app nativa per iPadOS (quindi non una web app) che funziona in modo indipendente dallo smartphone. Ciò significa che l'utente potrà installare e usare l'app su più dispositivi (massimo quattro). La funzionalità è prevista anche per i tablet Android.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021