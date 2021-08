WhatsApp: foto e video 'usa e getta', una volta aperti scompaiono

Tra le funzionalità in arrivo su WhatsApp, una in particolare merita di essere segnalata: è quella che consentirà di inviare foto e video che possono essere aperti una volta sola. In italiano si chiama “Visualizza una volta”, inglese “View once”. A cosa servirà? L'esempio fornito è quello di una tipica richiesta della password per l'accesso alla rete WiFi.

Fare foto e video con il telefono è diventato importante nella nostra giornata, ma non è necessario che tutte le condivisioni in formato digitale rimangano registrate in modo permanente … È per questo che oggi presentiamo questa nuova funzione: foto e video visualizzabili una volta. Questi file spariscono dalla chat una volta aperti, offrendo così agli utenti un controllo ancora maggiore della loro privacy.

Visualizza una volta: la novità di WhatsApp

In breve, dopo l'apertura da parte del destinatario, il contenuto multimediale viene automaticamente eliminato, senza essere salvato nella memoria interna dello smartphone. Anche il mittente non ha modo di rivederlo. Le limitazioni non finiscono qui: non vi è la possibilità di inoltrarlo, classificarlo né condividerlo. Il file scompare inoltre da solo se non visualizzato entro 14 giorni dall'invio. Bisogna però tener conto di un dettaglio, esplicitato da WhatsApp.

I file multimediali con l'opzione visualizza una volta possono essere ripristinati dal backup se il messaggio non è ancora stato aperto quando si esegue il backup. Se la foto o il video sono già stati aperti, il file multimediale non sarà inserito nel backup e non potrà essere ripristinato.

Per l'invio non bisogna far altro che premere il pulsante “1” come visualizzato nello screenshot qui sotto. I contenuti spediti con questa modalità sono protetti da crittografia end-to-end e una volta visualizzati mostreranno l'avviso “Messaggio aperto” nella chat.

Una novità di certo gradita, ma perfettibile. Non è infatti garantito che dall'altra parte della comunicazione non venga effettuato uno screenshot: l'operazione non è proibita e in tal caso non si vedrà comparire alcuna notifica. Il team al lavoro sull'applicazione rende inoltre noto che:

i file multimediali crittografati possono essere salvati per alcune settimane nei server di WhatsApp dopo l'invio;

se un destinatario decide di segnalare un file multimediale con l'opzione visualizza una volta, tale file sarà reso disponibile per WhatsApp.

“Visualizza una volta” sarà disponibile a breve, stando a quanto si apprende dal blog ufficiale.

Questa settimana siamo iniziando a presentare a tutti questa nuova funzionalità, e non vediamo l'ora di ricevere un riscontro riguardo a questo nuovo modo di inviare file multimediali in forma privata e temporanea.

Aggiornamento: la funzionalità risulta già diffusamente disponibile anche nel nostro paese.